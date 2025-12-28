Incendio nocturno causó pérdidas millonarias en un campo de Mackenna

Un incendio de gran magnitud provocó pérdidas millonarias en la madrugada de ayer en un establecimiento rural de Vicuña Mackenna, donde las llamas consumieron un camión y varias maquinarias agrícolas.

El siniestro se registró en la estancia La Arcadia y demandó un intenso operativo de cuatro dotaciones de bomberos, que trabajaron durante más de dos horas y media para controlar el fuego y evitar su propagación a otros sectores del campo.

Como consecuencia del incendio, quedaron totalmente destruidos un camión Scania, una picadora, un acoplado taller, la cabina de un camión Scania tolva y una casilla rural. Además, las llamas provocaron daños en una embolsadora y en los neumáticos de una plataforma agrícola.

Las causas del incendio son materia de análisis, mientras se evalúa el impacto económico que dejó el siniestro en el establecimiento afectado.