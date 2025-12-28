Murió un motociclista de 18 años tras un choque en Río Cuarto

Un joven de 18 años falleció este viernes en el Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto, donde permanecía internado desde el pasado 24 de este mes tras haber protagonizado un siniestro vial.

Según se informó, el hecho ocurrió en calle M. Bas al 1200, cuando el joven circulaba a bordo de una motocicleta Motomel DLX 110 cc y, por causas que aún se investigan, colisionó con un utilitario Peugeot Patagónica conducido por una mujer de 22 años.

Como consecuencia del impacto, ambos vehículos colisionaron además con un automóvil Fiat Cronos que se encontraba estacionado, en cuyo interior se hallaba un hombre de 61 años.

Tras el siniestro, el motociclista fue trasladado al nosocomio con lesiones de gravedad y, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento en la jornada de hoy. Intervienen las autoridades judiciales correspondientes, que continúan con la investigación para determinar las circunstancias del hecho.