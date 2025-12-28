Noche de terror para una pareja de abuelos en Córdoba

Esta madrugada, alrededor de las 00:30, personal de la Patrulla Preventiva intervino en un domicilio del barrio Avellaneda tras un llamado de emergencia que alertaba sobre un hecho de violencia familiar. En el lugar, un joven de 19 años conviviente con sus abuelos, de 79 y 85 años, había protagonizado una situación de extrema gravedad.

Según el reporte oficial, el joven utilizó la fuerza y profirió amenazas de muerte para encerrar a los adultos mayores en una habitación, incomunicarlos y tomar control momentáneo de la vivienda. Durante el forcejeo, ambos abuelos sufrieron lesiones leves.

Luego de que las víctimas lograran dar aviso, los efectivos acudieron al lugar y redujeron al agresor, quien quedó a disposición judicial. Se lo investiga por amenazas, lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Tercer Turno.