Pelea callejera en barrio La Cuesta terminó con dos detenidos

Dos hombres de 20 y 24 años fueron trasladados esta madrugada a la alcaidía local tras un procedimiento policial registrado en San Martín y República Argentina, en barrio La Cuesta, de Carlos Paz.

El hecho ocurrió cuando personal policial fue comisionado al sector luego de un aviso que alertaba sobre una pelea en la vía pública. Al arribar, los efectivos constataron la situación e intentaron separar a los involucrados, quienes reaccionaron de manera violenta y se resistieron a la intervención.

Durante el forcejeo, uno de los policías sufrió escoriaciones y se produjeron daños en elementos reglamentarios de su uniforme. Finalmente, ambos hombres fueron controlados y trasladados a sede policial, quedando a disposición del magistrado interviniente por resistencia a la autoridad.