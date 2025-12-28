¿Que pasó en Córdoba?: Dos mujeres internadas con quemaduras bajo investigación

Dos mujeres mayores de edad ingresaron en la tarde de ayer al Hospital Córdoba con quemaduras de gravedad, y el hecho es materia de investigación judicial para determinar cómo se produjeron las lesiones.

Según lo informado, las mujeres fueron asistidas por personal médico luego de presentar quemaduras en distintas partes del cuerpo. Tras la evaluación clínica, se diagnosticó que una de ellas presenta lesiones en el 42% de su superficie corporal, mientras que la otra registra quemaduras en aproximadamente el 22%, por lo que ambas permanecen internadas bajo cuidados especializados.

De acuerdo a lo manifestado por las propias víctimas ante personal policial, el pasado viernes por la tarde dos hombres se habrían presentado en su vivienda y, en circunstancias que se intentan establecer, habrían sido rociadas con combustible y prendidas fuego.

Ante la gravedad del cuadro, se dio intervención a la Justicia y se iniciaron actuaciones para esclarecer lo ocurrido, sin que hasta el momento se hayan informado imputaciones ni detenciones.