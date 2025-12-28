Esta mañana de domingo se desató un incendio en el refugio nocturno Cura Brochero, ubicado en avenida Cárcano y esquina Teniente Morandini, en Carlos Paz. El foco ígneo se originó en el jardín delantero de la vivienda, donde se encontraban acopiados cartones recolectados para el sostenimiento del espacio.

Urgente | Incendio en el refugio nocturno Cura Brochero de Villa Carlos Paz.

Las llamas alcanzaron cartones almacenados en el jardín de la vivienda. Bomberos intervienen para controlar el fuego. pic.twitter.com/WRgE31toYD — EL DIARIO (@diariocarlospaz) December 28, 2025

Según se informó, los cartones son reunidos habitualmente en ese sector del jardín, lindante con la vereda, y luego vendidos para cubrir gastos vinculados al funcionamiento del refugio y a la atención de las personas que se alojan allí. Por causas que se investigan, el material tomó fuego y generó preocupación por la cercanía con la vivienda.

En el lugar trabajan Bomberos, que sofocan las llamas con mangueras, junto a las Fuerzas Vivas, que colaboran en el control de la situación y en la seguridad del perímetro. Se trata del segundo episodio de incendio registrado en el mismo sector.

Hasta el momento no se informaron personas lesionadas y se aguardan actuaciones para establecer cómo se inició el fuego.