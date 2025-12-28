Se entregó un hombre tras herir a un niño con un rifle de aire comprimido

Un hombre de 48 años quedó detenido este sábado en la ciudad de Río Tercero luego de entregarse de manera voluntaria en una dependencia policial y confesar que había efectuado un disparo con un rifle de aire comprimido que hirió a un niño de 9 años.

El episodio ocurrió en barrio Intendente Ferrer, donde momentos antes la Policía había entrevistado a una mujer de 44 años, quien relató que sus dos hijos se encontraban jugando a la vera del río cuando uno de ellos recibió el impacto en el lateral derecho de la cabeza.

En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios, que asistió al menor y lo trasladó consciente al hospital local para su evaluación médica. Según se informó, el niño se encuentra fuera de peligro.

Tras presentarse en la comisaría, el hombre quedó a disposición del magistrado interviniente. Además, se procedió al secuestro de un arma de aire comprimido calibre 5,5 y una caja de balines, elementos que fueron incorporados a la causa judicial.