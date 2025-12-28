Simuló ser paciente, robó una notebook y hoy lo atraparon en Córdoba

Un hombre de 39 años fue atrapado hoy en Córdoba luego de una investigación por un robo ocurrido semanas atrás en el Hospital Illia, donde había ingresado simulando ser paciente para sustraer una notebook y otros elementos.

Según se informó, el hecho se registró el 9 de diciembre, cuando el hombre aprovechó la dinámica del centro de salud para cometer el robo. Tras la denuncia, se inició una pesquisa que incluyó el análisis de filmaciones de cámaras del hospital y del sistema municipal, lo que permitió identificarlo.

Con esos elementos, la Fiscalía emitió la orden correspondiente y, en las últimas horas, personal de la patrulla preventiva logró ubicarlo en barrio Parque del Virrey. El hombre quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras la causa continúa en trámite.