Traslasierra: accidente en ruta 15 dejó un joven con lesiones graves

Un accidente de tránsito se registró anoche, alrededor de las 23:50, sobre la ruta provincial N.º 15, a la altura de la Cuesta de Cura Brochero, y dejó como saldo un joven con lesiones graves.

Según se informó, una motocicleta Rouser era conducida por un hombre de 28 años, quien viajaba acompañado por un joven de 24, ambos domiciliados en la localidad de Los Pozos. Mientras descendían por la cuesta, el conductor perdió el control del rodado e impactó contra el guardarraíl.

Como consecuencia del hecho, ambos ocupantes cayeron sobre la carpeta asfáltica. El conductor resultó con lesiones leves, mientras que el acompañante sufrió una fractura a la altura del tórax, por lo que fue trasladado por el servicio de emergencias 107 al Hospital de Mina Clavero y luego derivado al Hospital de Villa Dolores, donde permanece internado.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para establecer las causas del accidente.