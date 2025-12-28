Un incendio afectó al refugio nocturno Cura Brochero

Carlos Paz
Un incendio afectó al refugio nocturno Cura BrocheroBomberos trabajaron este domingo por la mañana para controlar el fuego en una vivienda de avenida Cárcano
Esta mañana de domingo se desató un incendio en el refugio nocturno Cura Brochero, ubicado en avenida Cárcano y esquina Teniente Morandini, en Carlos Paz. El foco ígneo se originó en el jardín delantero de la vivienda, donde se encontraban acopiados cartones recolectados para el sostenimiento del espacio.
Según se informó, los cartones son reunidos habitualmente en ese sector del jardín, lindante con la vereda, y luego vendidos para cubrir gastos vinculados al funcionamiento del refugio y a la atención de las personas que se alojan allí. Por causas que se investigan, el material tomó fuego y generó preocupación por la cercanía con la vivienda.
En el lugar trabajan Bomberos, que sofocan las llamas con mangueras, junto a las Fuerzas Vivas, que colaboran en el control de la situación y en la seguridad del perímetro. Se trata del segundo episodio de incendio registrado en el mismo sector.
Hasta el momento no se informaron personas lesionadas y se aguardan actuaciones para establecer cómo se inició el fuego.