Un joven de 19 años golpeó y amenazó de muerte a sus abuelos

Villa María. Un grave episodio de violencia familiar ocurrió en la madrugada de este viernes en la ciudad de Villa María, Córdoba, donde un joven de 19 años fue detenido tras encerrar, golpear y amenazar de muerte a sus abuelos, de 79 y 85 años.

El hecho se registró alrededor de las 00:30 en una vivienda ubicada sobre calle Intendente Urtubey al 300, en barrio Nicolás Avellaneda. De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales y medios locales, el acusado habría encerrado por la fuerza a los adultos mayores en una habitación, les provocó heridas y los intimidó con amenazas de muerte.

Según el parte policial, el joven justificó su accionar con la intención de disponer temporalmente de la vivienda. La situación se tornó desesperante para las víctimas, quienes lograron comunicarse con la Policía para pedir auxilio.

Al arribar al domicilio, los efectivos constataron la gravedad de la denuncia y procedieron de inmediato a la aprehensión del agresor. El joven fue trasladado a sede policial, donde quedó imputado por los delitos de amenazas, lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Las autoridades continúan con la investigación del caso.