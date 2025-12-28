Un joven perdió la vida en un choque fatal en el interior de Córdoba

Un motociclista falleció tras haber protagonizado un fuerte choque en la ruta E-52, a la altura de Sacanta. El siniestro ocurrió durante la madrugada en la salida de la localidad y la víctima tenía 29 años y perdió la vida tras colisionar contra un auto.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, la motocicleta Honda CG 125 cc impactó con un Citroën C3 manejado por una mujer de 37 años. A raíz del impacto, el motociclista sufrió heridas de extrema gravedad.

Al lugar, acudieron efectivos policiales y un servicio de emergencias y se constató el fallecimiento del joven.

En tanto, la conductora del automóvil fue asistida y quedó a disposición de la justicia.