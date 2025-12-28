Un robo cometido en Malagueño es investigado por la Justicia de Carlos Paz

Un hombre de 58 años quedó a disposición de la Justicia este domingo en el marco de una investigación por un robo calificado ocurrido semanas atrás en la ciudad de Malagueño, causa en la que interviene la Fiscalía de Carlos Paz.

El procedimiento se concretó en una vivienda de la misma ciudad, donde personal actuante llevó adelante un allanamiento que permitió el secuestro de dinero en efectivo, el cual estaría relacionado con la actividad delictiva investigada.

Tras las actuaciones, el hombre fue trasladado a la sede policial, donde quedó alojado a disposición del magistrado interviniente, mientras continúan las diligencias para avanzar en el esclarecimiento del hecho.