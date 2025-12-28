Una joven murió tras un choque entre una camioneta y una motocicleta

Una joven de 22 años murió en las últimas horas como consecuencia de un choque entre una camioneta y una motocicleta ocurrido en la ciudad de Bell Ville. El siniestro se registró en la intersección de calles Alem y Uruguay y es materia de investigación.

Según se informó, personal policial se constituyó en el lugar tras ser alertado por el hecho y constató que, por causas que se tratan de establecer, una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 67 años, impactó contra una motocicleta Keller 110 cc que era guiada por la joven, quien viajaba acompañada por un hombre de 21 años.

A raíz del impacto, ambos ocupantes del rodado menor fueron asistidos por un servicio de emergencias y trasladados al hospital local, donde los médicos confirmaron el fallecimiento de la conductora. El acompañante quedó internado para su evaluación.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.