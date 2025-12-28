Una mujer violó una restricción y fue reducida en la casa de su expareja

Un grave episodio de violencia familiar se registró en las últimas horas en barrio Parque del Virrey, en la ciudad de Córdoba, donde una mujer de 24 años fue puesta a disposición de la Justicia tras incumplir una orden de restricción y presentarse en la vivienda de su expareja.

El hecho ocurrió en un domicilio de calle Zabala Ortiz, cuando la mujer llegó al lugar pese a tener prohibición de acercamiento vigente por antecedentes de violencia con el joven, de su misma edad. Ante la situación, personal de la Patrulla Preventiva intervino para hacer cesar el incumplimiento judicial.

La mujer fue reducida y trasladada a sede policial, quedando a disposición del magistrado interviniente, mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes por desobediencia a una medida judicial en un contexto de violencia familiar.