Video: Perdió una rueda y destruyó un auto de colección valuado en US$180.000

Un lujoso Mercedes-Benz 230 SL “Pagoda”, una de las joyas más codiciadas del automovilismo clásico, quedó completamente destruido tras protagonizar un accidente múltiple en la autopista Panamericana, a la altura del cruce con el Camino del Buen Ayre.

uD83DuDD39Apareció el video del siniestro del Mercedes-Benz 230 SL Pagoda.

uD83DuDD39Tras perder la rueda fue chocado por otro auto. Fuentes indican que el incidente fue cerca del cruce de las autopistas Panamericana y Camino del Buen Ayre.

uD83DuDD39Al parecer, no hubo heridos. Solo (muchos) daños… https://t.co/iUzpY9g51z pic.twitter.com/sHN3mpYCWH — Autoblog Argentina uD83DuDE99uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@autoblogar) December 28, 2025

El siniestro ocurrió cerca de las 9.30 de la mañana, cuando el vehículo perdió una de sus ruedas mientras circulaba por la vía rápida y quedó detenido sin posibilidad de maniobra. Según trascendió, el conductor había retirado el automóvil del taller ese mismo día, luego de un extenso proceso de restauración, y se dirigía rumbo a Punta del Este.

De acuerdo a la información preliminar, la causa del incidente habría sido una tuerca mal ajustada, lo que provocó que el neumático se desprendiera del eje. Las imágenes que se viralizaron en redes sociales muestran la rueda a varios metros del auto, sin señalización visible, generando una situación de alto riesgo para el resto de los conductores.

Minutos después, otro vehículo que circulaba a alta velocidad impactó contra la parte trasera del Mercedes-Benz, lo que provocó que fuera desplazado violentamente hacia el guardarraíl y quedara atravesado en varios carriles. En la secuencia también se vieron involucrados otros automóviles que no lograron esquivar el obstáculo a tiempo.

A pesar de la magnitud del choque, no se registraron víctimas fatales ni personas heridas. Sin embargo, los daños materiales fueron de consideración y el Pagoda sufrió severos destrozos en la carrocería y el chasis, lo que representa una pérdida casi irreparable para un vehículo valuado entre 130.000 y 180.000 dólares.

Personal de seguridad vial, bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar para remover los vehículos siniestrados y liberar la calzada, lo que obligó a interrumpir parcialmente el tránsito durante varias horas.

Un ícono del automovilismo

El Mercedes-Benz 230 SL Pagoda es uno de los modelos más emblemáticos de la marca alemana. Producido entre 1963 y 1971 bajo la denominación W113, se destacó por su diseño innovador y por incorporar tecnología avanzada para su época, como frenos de disco en las cuatro ruedas y transmisión automática.

Equipado con un motor de seis cilindros en línea de 2.308 cc y 150 caballos de fuerza, fue concebido como un deportivo elegante y funcional. Su apodo “Pagoda” surge del particular diseño de su techo rígido desmontable, creado por Paul Bracq, cuya forma cóncava recuerda a las construcciones orientales. Durante sus ocho años de producción se fabricaron cerca de 49.000 unidades, lo que lo convirtió en una pieza muy buscada por coleccionistas de todo el mundo.