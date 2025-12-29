Amenazaron a un conductor y abandonaron un auto robado en barrio Hermana Sierra

Esta tarde, personal de la Policía de Córdoba recuperó un automóvil Honda Civic que había sido robado el día anterior mediante amenazas en avenida Recta Martinolli. El hallazgo se produjo en barrio Hermana Sierra, luego de un aviso al 911 que daba cuenta de personas manipulando el rodado.

Según se informó, el llamado alertó sobre la presencia de varios hombres que estaban desarmando el vehículo en la vía pública. A partir de esa comunicación, se desplegó un operativo en la zona que permitió localizar el automóvil, el cual presentaba signos de haber sido intervenido.

El rodado fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes y establecer las circunstancias del hecho ocurrido el día previo.