Bomberos extinguieron un incendio en una estructura abandonada de Alberdi

E domingo por la tarde, una dotación de la Dirección Bomberos de la Policía intervino para extinguir un incendio registrado en una estructura abandonada ubicada sobre Mariano Moreno al 200, en barrio Alberdi.

El siniestro fue advertido por un transeúnte que dio aviso a los efectivos. Al arribar al lugar, personal de la Guardia Contra Incendios trabajó sobre un foco ígneo generalizado que afectaba el subsuelo, la planta baja y el primer piso del edificio.

Como consecuencia del incendio, se produjeron daños en estructuras de madera y fueron consumidos distintos elementos que se encontraban en el interior del inmueble, entre ellos tarimas, colchones y prendas de vestir.

No se registraron personas lesionadas. Las causas que originaron el fuego son materia de investigación.