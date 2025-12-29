Cayó una mujer en el balneario de Cosquín y fue hospitalizada en el Funes

Balneario Onofre Marimon, tarde accidentada
Cayó una mujer en el balneario de Cosquín y fue hospitalizada en el FunesEl hecho ocurrió este domingo por la tarde; la mujer sufrió un fuerte golpe en la espalda y debió ser inmovilizada antes del traslado
Una mujer mayor de edad sufrió una caída este domingo a las 15.37 en el balneario Onofre Marimon, en una zona de pasarelas, lo que motivó un amplio despliegue de asistencia y su posterior traslado al Hospital Domingo Funes.
Según la información oficial, personal del cuerpo de Guardavidas municipal que se encontraba cubriendo el sector advirtió la situación y dio aviso inmediato a la coordinación de Guardavidas y Defensa Civil, solicitando con urgencia una ambulancia. Al lugar acudieron de manera conjunta personal de Defensa Civil, servicio de emergencias, Bomberos y Guardia Local.
En el sitio se trabajó en la inmovilización de la mujer dentro del medio acuático, como paso previo a su extracción segura. Luego fue evaluada por personal médico, que resolvió su traslado al Hospital Domingo Funes para la realización de estudios, debido a que presentaba dolor intenso en la zona de la espalda producto del golpe.
De acuerdo a la cronología de lo sucedido, la mujer intentó arrojarse desde un sector habilitado, pero al dudar antes de lanzarse perdió el equilibrio, resbaló y cayó, golpeándose en distintas partes del cuerpo.