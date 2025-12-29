Cementerio saqueado: cuatro detenidos tras operativos en tres ciudades

En distintos operativos realizados en el sur de la provincia, la Policía de Córdoba detuvo a cuatro personas vinculadas a diversos hechos delictivos y logró el secuestro de dos rifles, una réplica de arma de fuego y la recuperación de placas de bronce que habían sido sustraídas de un cementerio municipal.

Los procedimientos se llevaron a cabo en las ciudades de Villa María, Alta Gracia y Río Cuarto, donde las fuerzas actuaron en el marco de investigaciones en curso. Como resultado de las intervenciones, además de las detenciones, se incautaron los elementos mencionados, que quedaron a disposición de la Justicia.

Las actuaciones continúan para determinar la participación de los involucrados en otros posibles hechos y establecer el origen y destino de los elementos secuestrados.