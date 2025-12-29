Cerraron un punto de venta de drogas y arrestaron a un hombre en La Calera

Un hombre de 25 años fue detenido en la ciudad de La Calera acusado de comercializar estupefacientes, tras un operativo llevado adelante por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre avenida Costanera s/n, en barrio Matadero, dentro del departamento Colón. Durante el allanamiento, efectivos de la Policía de Córdoba colaboraron en el perímetro externo del operativo.

En el domicilio, y gracias al trabajo de canes detectores de narcóticos, los investigadores secuestraron 218 dosis de cocaína, 13 dosis de marihuana y dos plantas de cannabis sativa. Además, se incautaron dinero en efectivo, una balanza digital, una motocicleta y otros elementos que estarían vinculados a la actividad ilegal.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno, el detenido fue trasladado a sede judicial y todos los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia. El sujeto quedó imputado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.