Choque triple en la Av. San Martín de Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. Un accidente de tránsito se registró cerca de la medianoche del domingo en la ciudad de Villa Carlos Paz, cuando tres vehículos protagonizaron un choque en la intersección de avenida San Martín y Lincoln.

Según se informó, en el siniestro estuvieron involucrados un colectivo y dos automóviles. Como consecuencia del impacto, uno de los autos tumbó y quedó con las ruedas hacia arriba, lo que generó preocupación entre los vecinos y transeúntes de la zona.

A pesar de la magnitud del hecho, no se reportaron personas heridas. Solo se registraron daños materiales en los vehículos involucrados.

Personal policial y de tránsito trabajó en el lugar para ordenar la circulación y retirar los rodados, mientras se investigan las causas que provocaron el accidente.