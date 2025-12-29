Cuatro dealers detenidos por venta de drogas con modalidad delivery

Cuatro personas —tres hombres y una mujer— fueron detenidas en la ciudad de Córdoba tras una investigación por narcomenudeo que derivó en siete allanamientos simultáneos en los barrios Alto Alberdi y Villa Páez, donde operaban con venta de drogas desde domicilios particulares y bajo la modalidad delivery.

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, por orden del Ministerio Público Fiscal, y se concentraron en un radio reducido, con varias viviendas ubicadas a escasos metros de la escuela Gobernador Brigadier Juan Ignacio San Martín.

Durante los registros, y tras una extensa labor de los investigadores junto a canes detectores de narcóticos, se secuestraron 134 dosis de cocaína y 25 de marihuana, además de una importante suma de dinero en efectivo: 2.156.550 pesos, 753 dólares estadounidenses, cinco dólares australianos, 81.000 pesos chilenos y 302 yuanes.

También fueron incautados tres vehículos de alta gama, dos cartuchos, dos cámaras de vigilancia, cuatro balanzas digitales, siete llaves de automóviles, un drone y otros elementos vinculados a la actividad investigada. Según se informó, parte de los detenidos cuenta con antecedentes penales.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, los detenidos fueron trasladados a sede judicial y todo lo secuestrado quedó a disposición de la Justicia.