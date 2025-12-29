Detuvieron a un “naranjita” por protagonizar una riña y causar destrozos

Córdoba. Durante la madrugada de hoy, en inmediaciones de Deán Funes al 4200, en barrio Uritorco de la ciudad de Córdoba, personal policial procedió a la aprehensión de un hombre mayor de edad que se desempeñaba como “naranjita”, vinculado a un hecho ocurrido minutos antes en un local comercial de la zona.

Según el testimonio del propietario del comercio, ubicado sobre calle 9 de Julio al 4100, el sujeto habría ingresado al establecimiento y, por causas que se tratan de establecer, se originó una riña que derivó en daños en el mobiliario del lugar.

Como consecuencia del conflicto, el encargado presentó una lesión cortante en el cuero cabelludo, por lo que fue asistido por un servicio de emergencias y trasladado al Hospital Eva Perón para su atención médica.

Con los datos aportados, los efectivos lograron la detención del involucrado y el secuestro de un arma blanca, quedando el procedimiento a disposición de la Justicia para el avance de las actuaciones correspondientes.