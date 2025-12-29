Dos hombres detenidos tras maniobras peligrosas y negativa a un control

Ruta Provincial 5, controles viales
Dos hombres detenidos tras maniobras peligrosas y negativa a un controlEl hecho ocurrió en jurisdicción de Santa Rosa de Calamuchita, donde la Policía intervino tras detectar adelantamientos indebidos sobre doble línea amarilla
Este fin de semana, personal de la Policía de Córdoba intervino sobre la Ruta Provincial 5, a la altura de Santa Rosa de Calamuchita, luego de detectar una camioneta cuyos ocupantes realizaban maniobras de conducción peligrosas.
Durante el procedimiento, se constató que dos hombres de 28 y 45 años efectuaban adelantamientos sobre doble línea amarilla y se negaron a detener la marcha ante un control policial, lo que motivó su posterior detención.
Como parte del operativo, la camioneta en la que se desplazaban fue secuestrada y el procedimiento quedó a disposición del magistrado interviniente.