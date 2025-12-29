Dos hombres detenidos tras maniobras peligrosas y negativa a un control

Este fin de semana, personal de la Policía de Córdoba intervino sobre la Ruta Provincial 5, a la altura de Santa Rosa de Calamuchita, luego de detectar una camioneta cuyos ocupantes realizaban maniobras de conducción peligrosas.

Durante el procedimiento, se constató que dos hombres de 28 y 45 años efectuaban adelantamientos sobre doble línea amarilla y se negaron a detener la marcha ante un control policial, lo que motivó su posterior detención.

Como parte del operativo, la camioneta en la que se desplazaban fue secuestrada y el procedimiento quedó a disposición del magistrado interviniente.