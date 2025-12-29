Encontraron al hombre que era buscado tras fugarse del hospital de Mina Clavero

Desde la Departamental San Alberto confirmaron que fue localizado el hombre que era intensamente buscado en Mina Clavero y en el valle de Traslasierra, luego de haberse retirado del Hospital Mina Clavero, donde se encontraba internado bajo protocolo de Salud Mental.

Se trata de Darío Maximiliano Torrenz, quien fue ubicado tras viajar en colectivo hasta la localidad de Rufino, provincia de Santa Fe, donde quedó a resguardo en la comisaría local.

Según se informó, la salida del hospital fue de manera voluntaria. Las autoridades recordaron que se trata de una persona con problemáticas vinculadas a la salud mental, motivo por el cual se había activado el operativo de búsqueda.

Las actuaciones continúan conforme a los protocolos correspondientes.