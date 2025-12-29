Fatalidad: Murió un automovilista tras un vuelco en la Variante Juárez Celman

Un hombre mayor de edad murió este domingo por la noche luego de protagonizar un grave accidente de tránsito en la Variante Juárez Celman, a la altura del kilómetro 1, en barrio Jorge Newbery.

El hecho se registró alrededor de las 22 horas. Al arribar al lugar, un servicio de emergencias constató el fallecimiento del conductor, quien se desplazaba solo en el vehículo y habría sufrido un vuelco por causas que todavía se tratan de establecer.

En el sector trabajaron fuerzas de seguridad y personal sanitario, mientras se realizaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro.