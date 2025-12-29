Grave choque frontal en la ruta 38 dejó cinco personas heridas en La Cumbre

Un grave accidente de tránsito se registró este domingo por la tarde-noche sobre la Ruta Nacional 38, a la altura del kilómetro 71, en jurisdicción de La Cumbre, y dejó como saldo cinco personas con heridas de distinta consideración.

Según la información oficial, el siniestro fue protagonizado por un Chevrolet Corsa que circulaba en sentido sur con cuatro ocupantes y un Peugeot 208 que avanzaba en sentido contrario con cinco personas a bordo. Tras el fuerte impacto frontal, cinco personas resultaron heridas.

Dos de los lesionados fueron trasladados de manera directa al Hospital Domingo Funes, mientras que otras tres personas fueron derivadas al hospital local de La Cumbre para su atención médica. En el lugar trabajaron servicios de emergencia, personal del CEM, Bomberos Voluntarios, Policía de Córdoba, Defensa Civil y Guardia Local.

De acuerdo al testimonio de un testigo presencial, el hecho se habría originado cuando el Chevrolet Corsa mordió la banquina, donde existe un pozo profundo, lo que habría provocado la pérdida de control del vehículo y su cruce hacia el carril contrario.

Hasta pasadas las 22.30, móviles de Guardia Urbana de La Cumbre permanecían en el sector realizando tareas de ordenamiento del tránsito, que se mantuvo asistido hasta lograr despejar completamente la ruta.