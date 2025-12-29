Investigan la muerte de una nena de 4 años que se ahogó en un club de Quilmes

La Justicia investiga la muerte de una niña de 4 años que se ahogó en el club Círculo Universitario de la Ribera, ubicado en el partido bonaerense de Quilmes.

La víctima, identificada como Olivia Pilar Larrosa, fue encontrada fallecida en una pileta.

Personal del SAME arribó al lugar y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero luego se confirmó el deceso de la menor, según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas con información de medios locales.

La fiscal Mara Torres, del Departamento Judicial de Quilmes, intervino en la investigación y tomó testimonios a los trabajadores del predio, mientras se esperan los resultados de análisis preliminares.

La institución deportiva decretó cinco días de duelo y suspendió las actividades, al tiempo que emitió un comunicado oficial en el que expresó sus condolencias con la familia.

El club, en este sentido, señaló que pese a la reacción del guardavidas y los médicos, "no pudieron reanimar a Olivia".

"Olivia, como otros tantos niños y niñas del barrio disfrutan con sus familias de la vida al aire libre, tan apreciado en estos tiempos de virtualidad. Niños muy queridos por este club", agregaron.