La adolescente de 16 años acusada de matar a Jeremías Monzón seguirá detenida

La adolescente de 16 años imputada por el crimen de Jeremías Monzón, el joven asesinado de 23 puñaladas en una fábrica abandonada de la ciudad de Santa Fe, continuará detenida tras la audiencia imputativa realizada este lunes.

La acusada, identificada con las iniciales M.A., permanecerá alojada en un centro especial de menores, de acuerdo a la resolución del juez Sergio Carraro.

El fiscal Pablo Cecchini dialogó con la prensa y confirmó que la carátula del caso es homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y ensañamiento.

“Tenemos la certeza de que dos” de los involucrados “son menores de edad”, sostuvo el funcionario judicial, al tiempo que agregó que trabaja para poder individualizar a un tercer sospechoso.

Fuentes del caso le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que la joven es imputable y no tiene antecedentes, mientras que el chico no podrá ser juzgado debido a su edad.

Respecto a la joven, el fiscal precisó: “Solicitamos una medida de encierro que, en el proceso penal juvenil, equivale a una prisión preventiva”.

El cuerpo de Monzón presentaba 23 puñaladas, además de que se cree de que el ataque fue registrado con el celular de uno de los acusados.

Respecto al móvil del crimen, indicaron que hay varias conjeturas, entre ellas la posible venta de drogas y hasta un conflicto en la relación amorosa entre la acusada y la víctima.__IP__

A su vez, las cámaras de seguridad de la zona captaron a la menor y a Monzón mientras caminaban juntos antes del brutal crimen.