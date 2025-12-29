La argentina implicada en el choque fatal de Punta del Este no podrá salir de Uruguay

La automovilista argentina implicada en el choque que produjo la muerte de un motociclista de 44 años en la ciudad balnearia de Punta del Este no podrá salir de Uruguay.

La Justicia estableció una serie de medidas provisorias para la mujer mientras avanza la investigación por el siniestro ocurrido en la Playa Brava.

La conductora de 34 años, identificada con las iniciales L.G., deberá fijar un domicilio, no podrá retirarse del país limítrofe, salvo con autorización del juzgado competente, al tiempo que se le retuvo el pasaporte.

Además, se sometió a un test de alcoholemia que dio resultado negativo y se encuentra en libertad.

Néstor Daniel Rodríguez, un guardia de seguridad residente del Balneario Buenos Aires, al momento del fatal accidente, se dirigía hacia su puesto de trabajo en un edificio cercano.