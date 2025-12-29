La Falda desplegó operativos de prevención en sectores concurridos

Durante el fin de semana, la Municipalidad de La Falda llevó adelante operativos de control y prevención a través de la Guardia Local de Prevención y Convivencia (GLPC), en el marco del programa Ojos en Alerta, con acciones distribuidas en distintos sectores de la ciudad.

Según se informó, en la madrugada del domingo 28 de diciembre, entre las 00:00 y las 06:00, se desarrolló un operativo específico en la Plaza Trenkel y el Dique La Falda, dos puntos de alta concurrencia nocturna.

Las tareas incluyeron patrullaje preventivo, ordenamiento del sector, controles selectivos a autos y motos, verificación de documentación y la disposición de móviles fijos para reforzar la presencia disuasiva. El objetivo fue prevenir situaciones de riesgo y reforzar la convivencia urbana durante el fin de semana.

Desde el municipio señalaron que este tipo de acciones continuarán realizándose de manera periódica como parte de la estrategia de prevención en espacios públicos.