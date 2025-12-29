Le robaron el auto con sus hijos adentro y logró salvarlos

Córdoba. Un violento asalto sacudió la tranquilidad de barrio Argüello, en la ciudad de Córdoba, y tuvo a una familia como víctima. Todo sucedió ayer pasadas las 10:12, cuando una joven de 28 años estacionó su Honda Civic gris sobre la avenida Recta Martinolli al 6200 para hacer una compra rápida en un local de la zona.

Según el parte oficial de la Policía de Córdoba, la mujer dejó el auto en la vía pública con sus hijos menores adentro. Al regresar, vio cómo un hombre se subía al vehículo y, en medio del susto, logró sacar a los chicos antes de que el ladrón se fugara con el auto. Por fortuna, no hubo heridos.

Sin embargo, otra versión del hecho indica que la situación fue aún más tensa. De acuerdo a testimonios de la zona, la joven habría detenido el auto para cambiarle la remera a uno de sus hijos cuando fue sorprendida por un delincuente armado.

En ese instante, el asaltante la amenazó a punta de pistola y le exigió el auto. Desesperada, la mujer le suplicó que la dejara bajar al otro bebé, que estaba en una sillita en el asiento trasero. Vecinos que presenciaron la escena corrieron a ayudarla y, minutos después, llegaron los patrulleros.