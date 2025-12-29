Llega una creciente a Carlos Paz: hay controles y cierre de vados

Una creciente del río San Antonio desciende hacia Villa Carlos Paz tras ser detectada durante la mañana en la jurisdicción de Icho Cruz, donde bomberos realizaron tareas de control y prevención sobre el cauce.

Según la información oficial, el relevamiento registró un aumento aproximado de 0,50 metros en el nivel del río, situación que motivó el cierre preventivo del puente vado de San Antonio. La medida busca evitar riesgos ante la posibilidad de un incremento repentino del caudal.

Con el avance de la creciente aguas abajo, en Carlos Paz se dispusieron controles y tareas de monitoreo en los sectores habituales del río, mientras las autoridades recomiendan extremar precauciones, evitar permanecer en las márgenes y respetar las indicaciones oficiales.

El seguimiento continuará durante las próximas horas para evaluar la evolución del caudal y definir nuevas medidas si fueran necesarias.