Murió un tractorista tras un vuelco en La Carlota

Un accidente de tránsito con una víctima fatal se registró en la mañana de este lunes, alrededor de las 07:50, sobre la Ruta Provincial Nº 4, a la altura del kilómetro 109, en el ingreso norte a la ciudad de La Carlota.

Según la información oficial, una camioneta que circulaba en sentido sur–norte transportaba un tractor enganchado cuando, por causas que se tratan de establecer, el rodado agrícola perdió estabilidad y volcó sobre la calzada. Como consecuencia del siniestro, el conductor del tractor falleció en el lugar.

A raíz del hecho, se dispuso el corte total de la ruta, con desvíos por caminos alternativos, mientras se aguardaba la intervención de Policía Judicial de Río Cuarto para las pericias correspondientes.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, que investiga las circunstancias en las que se produjo el accidente.