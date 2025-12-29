Murió una mujer tras ser embestida por una camioneta en Alicia

Una mujer de 75 años murió luego de un grave accidente de tránsito registrado cerca de la medianoche sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 143, en jurisdicción de la localidad de Alicia.

Según la información oficial, una motocicleta que circulaba en sentido oeste–este fue impactada desde atrás por una camioneta, lo que provocó la caída de sus dos ocupantes sobre la banquina. Como consecuencia del siniestro, la mujer sufrió lesiones de extrema gravedad.

La víctima fue asistida en el lugar por los servicios de emergencia y trasladada de urgencia a un centro de salud de la ciudad de Las Varillas, donde falleció horas más tarde. En tanto, el conductor de la motocicleta, un hombre de 56 años domiciliado en Alicia, resultó con lesiones leves.

El conductor de la camioneta, un hombre de 48 años, también vecino de Alicia, permaneció en el lugar del hecho y colaboró con el procedimiento. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Las Varillas, que investiga las circunstancias del accidente.