Recuperan un auto robado y detienen a una pareja en barrio de Córdoba

Durante un operativo realizado en barrio Villa Rivera Indarte, personal de la Policía de Córdoba detuvo a una pareja y logró recuperar un automóvil que había sido robado horas antes en ese sector de la ciudad.

En el marco de la intervención, los efectivos también secuestraron una motocicleta que presentaba pedido vigente de la Justicia, además del vehículo en el que se movilizaba uno de los involucrados al momento del procedimiento.

Las actuaciones quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras continúan las averiguaciones para determinar la posible vinculación de los detenidos con otros hechos.