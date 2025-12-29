Rescataron a siete pescadores que habían quedado varados en el Río de la Plata

Siete pescadores fueron rescatados este lunes por la mañana luego de haber permanecido varados desde el domingo en una zona costera del Río de la Plata, en el límite entre Punta Lara y la localidad de Berazategui.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, la situación fue denunciada por Florencia Sánchez, quien manifestó que su esposo, Julio Damián Cabrera, había ingresado el sábado alrededor de las 16 junto a otros seis hombres a la zona del río para realizar una jornada de pesca. De acuerdo al relato, desde el domingo a las 9 no lograban mantener comunicación con ellos, lo que generó preocupación en sus familiares.

Ante la alerta, se desplegó un operativo de búsqueda que contó con oficiales de la Comisaría Segunda, Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios de Ensenada —a cargo del jefe del cuerpo, Abel Comas—, guardavidas y autoridades del Municipio de Ensenada.

Finalmente, los pescadores fueron hallados en buen estado de salud en el sector conocido como “El Galeón”. Según se reconstruyó, el grupo había llegado en motos a la zona de la Reserva cuando el nivel del río se encontraba bajo. Sin advertir la crecida posterior, avanzaron por la playa hasta Berazategui y, al intentar regresar, el aumento del caudal les impidió el paso, por lo que debieron resguardarse en el monte hasta ser rescatados este lunes.

Tras el operativo, todos los involucrados fueron asistidos y no fue necesario su traslado a centros de salud.