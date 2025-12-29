Robo, violencia y un detenido en el hospital de Carlos Paz

Un hombre de 29 años fue detenido en el Hospital Sayago tras haber intentado cometer un robo en la zona sur de Villa Carlos Paz. El hecho ocurrió minutos después de la una de la mañana de este lunes 29 de diciembre y trascendió que intentó agredir a los policías que intentaban controlarlo.

Fue aprehendido por resistencia a la autoridad y tentativa de robo calificado, luego de haber sido denunciado por mostrar conductas violentas dentro del nosocomio local.

Investigaciones posteriores revelaron que el detenido había intentado robar en el barrio Solares de las Ensenadas y luego había abandonado una motocicleta Corven Energy 110. El rodado fue secuestrado y el hombre queda a disposición de la justicia.