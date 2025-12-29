Tragedia: Un hombre se ahogó con comida en su casa y perdió la vida

Un hombre se ahogó con comida mientras cenaba en su casa y murió. El trágico hecho se produjo el domingo pasado en horas de la madrugada en una vivienda ubicada en la localidad cordobesa de Pilar y la víctima tenía 57 años de edad.

Pese a los primeros auxilios y los intentos de reanimación del servicio de emergencias, se constató su fallecimiento.

Todo ocurrió en una vivienda situada en la esquina de San Pedro y 9 de Julio y trascendió que el sujeto se encontraba cenando en la compañía de su familia cuando sufrió un ahogamiento.