Un motociclista herido tras protagonizar un choque en la Avenida Cárcano

Un motociclista resultó herido en un choque registrado esta tarde en la Avenida Cárcano de Villa Carlos Paz. Se trasladaba a bordo de una moto Corven Energy 110 cc que colisionó contra un vehículo Fiat Idea a la altura de la calle Gambartes.

El hecho se produjo alrededor de las seis de la tarde de este lunes 29 de diciembre en el barrio Sol y Río.

El conductor del rodado menor tiene 26 años de edad, sufrió politraumatismos y fue trasladado por el servicio de emergencias hacia el Hospital Gumersindo Sayago.

A bordo del automóvil, se conducía una mujer de 59 años que se encuentra ilesa.