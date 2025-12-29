Un naranjita causó daños en una heladería tras una pelea en Córdoba

Un episodio de violencia se registró durante la madrugada en barrio Uritorco, donde un naranjita protagonizó una riña que terminó con daños en una heladería del sector y la intervención policial.

Según se informó, el hecho ocurrió cuando personal policial fue comisionado al lugar tras un aviso que alertaba sobre una pelea en la vía pública. Al llegar, los efectivos constataron los destrozos en el local comercial y procedieron a controlar la situación.

Durante el procedimiento se logró el secuestro de un arma blanca que tenía en su poder el hombre involucrado en el incidente. La intervención permitió restablecer el orden y avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades.