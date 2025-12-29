Video: así comenzó el fuego un hombre en el refugio nocturno

La investigación por el incendio ocurrido en el refugio nocturno Cura Brochero, ubicado en avenida Cárcano y esquina Teniente Morandini, sumó en las últimas horas nuevos elementos. Si bien en el video de una cámara de seguridad no se observa el momento en que se inicia el fuego, las imágenes muestran a un hombre manipulando los cartones acopiados en el jardín delantero de la vivienda y retirándose del lugar minutos antes de que se desatara el incendio.

Incendio en el refugio nocturno de Villa Carlos Paz: un video de una cámara de seguridad permitió identificar al presunto autor. Las imágenes registran el paso del hombre por el lugar minutos antes del fuego. pic.twitter.com/lDFfjozXkU — EL DIARIO (@diariocarlospaz) December 29, 2025

El registro fílmico, tomado por una cámara de un local contiguo, muestra al hombre cruzando la avenida Cárcano, caminando por el frente del refugio y deteniéndose a un costado del jardín, donde comienza a tocar y mover los cartones. Luego se marcha. Minutos después, el material almacenado tomó fuego.

El registro de una cámara de seguridad consigna que a las 10:27 horas del 28 de diciembre de 2025 se observa a un hombre detenerse brevemente en el lugar antes de retirarse, mientras que el arribo de Bomberos quedó asentado a las 10:40 horas, cuando el fuego ya estaba declarado.

En paralelo, trascendidos incorporados a la investigación indican que la persona señalada en el video habría concurrido en otras oportunidades al refugio, donde incluso habría recibido comida. Este dato es analizado por los investigadores como parte del contexto del hecho.

El incendio ocurrió ayer y se originó en el sector donde el refugio acopia cartones que luego son vendidos para sostener el funcionamiento del espacio y los servicios que se brindan a las personas alojadas allí. Bomberos sofocaron las llamas con mangueras, mientras que la policía e inspectores trabajaron en el control del perímetro y la seguridad del lugar. Se trató del segundo episodio de incendio registrado en el mismo sector.

Urgente | Incendio en el refugio nocturno Cura Brochero de Villa Carlos Paz.

Las llamas alcanzaron cartones almacenados en el jardín de la vivienda. Bomberos intervienen para controlar el fuego. pic.twitter.com/WRgE31toYD — EL DIARIO (@diariocarlospaz) December 28, 2025

No se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales en la vivienda. La Policía continúa con la búsqueda del hombre que aparece en el video, mientras avanzan las actuaciones para esclarecer completamente cómo se produjo el incendio.