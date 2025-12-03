Capilla del Monte: operativo de la FPA terminó con droga secuestrada

La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó patrullajes preventivos en distintas localidades del interior provincial, en el marco del plan estratégico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal. Los controles incluyeron accesos principales, terminales, espacios verdes y sectores considerados vulnerables.

En Capilla del Monte, efectivos de la Compañía de Intervenciones Especiales secuestraron varias dosis de marihuana, semillas, una planta de cannabis sativa y hongos alucinógenos a un hombre de 44 años que circulaba por avenida Presidente Hipólito Yrigoyen.

En otro procedimiento, llevado a cabo en la intersección de las calles Santa Fe y Chubut de la localidad de Canals, los oficiales incautaron una motocicleta adulterada y sin patente, en infracción al artículo 277 del Código Penal. En ese lugar se produjo la detención del conductor, un joven de 21 años.

Además, se realizaron patrullajes en Serrezuela, Tuclame, Elena, Berrotarán, Alcira Gigena, Villa de Soto y La Carlota, donde se controlaron vehículos y personas en zonas estratégicas.

Las fiscalías intervinientes dispusieron la elaboración de las actas correspondientes, la identificación de los ciudadanos controlados y el traslado del detenido junto con las evidencias a sede judicial.