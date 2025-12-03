Carlos Paz: el fuego consumió una vivienda precaria en barrio Colinas

Una vivienda precaria de barrio Colinas quedó completamente destruida esta noche tras un incendio que avanzó con rapidez sobre la estructura ubicada en calle Roma al 2500, en Villa Carlos Paz. Al momento del hecho, dentro de la casa se encontraba un hombre, mientras que una mujer —que sería su pareja— estaba afuera.

Aunque las causas del incendio aún no fueron determinadas, en el lugar se activó el protocolo de salud mental debido a versiones que sugieren que la mujer podría haber intervenido en el origen del fuego. Hasta ahora, ninguna de esas hipótesis fue confirmada, y las autoridades trabajan con extremo cuidado para evitar conclusiones apresuradas.

A pesar de la magnitud de las llamas, no se registraron personas heridas. Personal de emergencia acudió al lugar para extinguir el fuego y evitar que se extendiera hacia viviendas cercanas. La casa quedó reducida a nada.

La investigación continúa y se recaba información entre vecinos y testigos para establecer qué ocurrió antes de que comenzaran las llamas y si existió un conflicto previo entre la pareja.