Carlos Paz registró más de 450 choques de motos: las zonas más peligrosas

Entre octubre del 2024 y noviembre del 2025, en Villa Carlos Paz se registraron más de 450 choques de motocicletas, un número que preocupa a las autoridades y apunta a la falta de concientización. Se conoció además cuáles son las zonas de la ciudad que registran la mayor cantidad de siniestros.

Del total, 217 fueron accidentes sin asistencia médica, 94 accidentes con asistencia médica en el lugar sin traslados y 148 accidentes con asistencia en el lugar y traslado a un centro de salud por lesiones importantes o de consideración.

En lo que hace a las arterias con más accidentes dentro del ejido, el 43% se dan sobre la Avenida Cárcano, 18% en calles internas de los barrios, 13% en la costanera, 4% sobre la Avenida Libertad, 4% en la Avenida Los Sauces, 4% en calle Roma, 3% en Alejandro Magno y Asunción y un 8% en el resto de la ciudad.

Otros de los datos que arroja el informe, al que tuvo acceso EL DIARIO, es que disminuyeron drásticamente los accidentes registrados en el Boulevard Sarmiento luego de las obras de sistematización.

Los números preocupan a las autoridades y ponen en evidencia la falta de concientización entre los conductores, ya que la mayoría de los siniestros son originados por maniobras indebidas que ponen en peligro las vidas.