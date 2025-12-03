Detuvieron a diez guardias de la cárcel de Bouwer por una brutal golpiza

Diez guardias del penal de mujeres de Bouwer fueron detenidas y se encuentran acusadas de haberle dado una golpiza a un interno trans. El hecho habría ocurrido el pasado 23 de noviembre, el Servicio Penitenciario radicó una denuncia y tomó intervención el fiscal José Mana, quien ordenó una serie de pericias.

El ataque se habría registrado dentro del Establecimiento Penitenciario 3 (EP3) y la víctima sería un interno quien había ingresado como mujer a la cárcel y luego se autopercibió varón.

Se analizaron las cámaras de seguridad del establecimiento y se dio intervención a la justicia.

Según trascendió, las agresoras serían guardias penitenciarias con varios años de trayectoria y fueron imputadas por los cargos de abuso de poder y violencia institucional.