Detuvieron a una joven que disparó contra una casa en Córdoba

Una joven de 24 años fue detenida en las últimas horas en Villa El Nylon y se encuentra acusada de haber realizados varios disparos contra una vivienda. Se le incautó una pistola calibre 22 luego de un operativo que comenzó con un llamado al 911.

Todo ocurrió en Boulevard Los Andes al 3200 y cuando los efectivos policiales arribaron al lugar, la sospecha intentó darse a la fuga y se deshizo de un arma mientras escapaba.

Se inició entonces un seguimiento controlado que finalizó en la calle Mendoza 3300, donde la mujer fue aprehendida y se logró el secuestro de la pistola que habría utilizado para efectuar los disparos.

La detenida fue trasladada a sede policial junto con lo incautado y quedó a disposición de la justicia.