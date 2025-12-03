Dos autos chocaron en el ingreso a Cuesta Blanca esta tarde

Esta tarde se produjo un choque entre dos autos en el kilómetro 14 de la Ruta 14, en el ingreso a Cuesta Blanca. Una unidad liviana del cuartel de Icho Cruz, con tres efectivos, acudió a la emergencia y aseguró el sector para permitir el trabajo de los servicios intervinientes.

Los bomberos asistieron a los ocupantes de ambos vehículos y verificaron que no hubiera riesgos adicionales en la zona. Participaron también personal de la Guardia Local de Icho Cruz, agentes de la comuna de Cuesta Blanca y efectivos policiales.

El hecho dejó daños materiales en los rodados, mientras se investigan las circunstancias que provocaron el impacto.