Dos vehículos protagonizaron un choque sobre la Ruta 14

Un choque entre dos vehículos se registró esta mañana sobre la Ruta 14, en la zona sur del Valle de Punilla. No se registraron heridos y únicamente hubo que lamentar daños materiales.

El siniestro ocurrió alrededor de las 10,30 horas y se vio involucrado un Peugeot 207 (conducido por una mujer de 40 años) y un Renault Sandero (donde se trasladaba un hombre de 61 años).

Los conductores intercambiaron datos del seguro para realizar los trámites correspondientes.